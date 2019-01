Klöckner eröffnet Internationale Grüne Woche in Berlin

Berlin (AFP) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) eröffnet heute Abend die Internationale Grüne Woche in Berlin (Eröffnungsfeier ab 18.00 Uhr). Die Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau findet in diesem Jahr zum 84. Mal statt. Partnerland ist diesmal Finnland. Am Freitagmorgen folgt dann ein offizieller Eröffnungsrundgang Klöckners gemeinsam mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD).

Grüne Woche startet in Berlin © AFP

Für Besucher geöffnet ist die Messe vom 18. bis zum 27. Januar. Die Messe Berlin erwartet in diesen zehn Messetagen rund 400.000 Fach- und Privatbesucher. Auf der Messe präsentieren sich 1750 Aussteller aus 61 Ländern. Erwartet werden auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.