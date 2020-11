Landwirtschaftsministerin fordert Konsequenzen aus Ereignissen auf dänischer Pelzfarm

Klöckner fürchtet keine Corona-Weiterverbreitung durch Tiere

Augsburg (AFP) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sieht in Deutschland keine Gefahr für eine Weiterverbreitung des Coronavirus über Tiere. "Von den wichtigsten Nutztieren wie Schweinen, Rindern oder Hühnern geht keine Gefahr der Übertragung auf den Menschen aus", sagte Klöckner der "Augsburger Allgemeinen" vom Montag. Zur Übertragung mutierter Coronaviren durch Nerze in Dänemark sagte Klöckner: "In Deutschland haben wir keine derartigen Pelzfarmen, aus gutem Grund sind wir das gesetzgeberisch streng angegangen."

Nerze in Dänemark müssen nun gekeult werden © AFP

Die Ministerin fordert Konsequenzen aus den Ereignissen in Dänemark. "Die aktuelle Situation kann und sollte deshalb Anlass für ein grundsätzliches Umdenken auch in den anderen Mitgliedstaaten Europas sein. Am Montag im EU-Agrarrat werden wir das Thema besprechen", sagte Klöckner.

In Dänemark hatte Regierungschefin Mette Frederiksen die Keulung aller 15 bis 17 Millionen Nerze im Land angekündigt, nachdem bei einigen Tieren eine mutierte und auf den Menschen übertragbare Form des neuartigen Coronavirus entdeckt worden war.