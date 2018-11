Firma entwickelte neue Methode zur Geschlechtsbestimmung im Ei

Klöckner stellt Verfahren zur Beendigung von Massentötung männlicher Küken vor

Berlin (AFP) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat ein neues marktreifes Verfahren zur Geschlechtsbestimmung von Küken im Brutei vorgestellt. Die von ihrem Ministerium geförderte Innovation soll die Massentötung männlicher Küken beenden helfen. Klöckner sprach am Donnerstag von einem "großen Tag für das Tierwohl in Deutschland".

Hühner in einem Geflügelhof © AFP

Das sogenannte Seleggt-Verfahren wurde von einer gleichnamigen Firma entwickelt, hinter der der Supermarktkonzern Rewe und ein Technologieunternehmen stehen. Per Laser wird über ein winziges Loch in der Eierschale eine Probe aus dem Ei entnommen und auf Anwesenheit bestimmter Hormone untersucht. Männliche Bruteier können dadurch bereits vor dem Ausbrüten aussortiert werden.

Nach Angaben von Seleggt ist das vom Landwirtschaftsministerium mit fünf Millionen Euro geförderte Verfahren marktreif und soll in einem nächsten Schritt zur Serienreife gebracht werden. Rewe will ab November alle seine Rewe- und Pennymärkte in Berlin mit Freiland-Eiern von Legehennen aus Eiern beliefern, die das neue Verfahren durchlaufen haben. Im nächsten Jahr soll das dann in sämtlichen Rewe- und Pennymärkten in Deutschland der Fall sein.

Parallel will Seleggt ein Geschäftsmodell entwickeln, um seine Technik allen Brütereien in Deutschland zur Verfügung zu stellen. Jedes Jahr werden laut Landwirtschaftsministerium in Deutschland rund 45 Millionen männliche Küken nach dem Schlüpfen getötet. da sie später keine Eier legen und auch im Vergleich zu weiblichen Küken nicht genug Fleisch ansetzen.