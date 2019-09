Ministerin stellt Ergebnisse von Verbraucherbefragung zu vier Modellen vor

Klöckner will Nährwertampel Nutri-Score einführen

Berlin (AFP) - Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will die Nährwertampel Nutri-Score in Deutschland einführen. Das gab die Ministerin am Montag in Berlin bei der Vorstellung einer Verbraucherbefragung bekannt, in der sich eine deutliche Mehrheit für den Nutri-Score ausgesprochen hatte. Der Wunsch der Verbraucher "nach mehr Sicherheit und Transparenz" beim Kauf von Lebensmitteln sei groß, erklärte Klöckner.

Nutri-Score auf Joghurt © AFP

Für viele erscheine es bisher schwer, beim Thema gesunde Ernährung "vieles richtig zu machen und sich sicher bei der schnellen Kaufentscheidung zu fühlen" - gerade in einer Zeit, in der vermehrt zu Fertigprodukten gegriffen werde, die teilweise zu viel Zucker, Salz oder Fett enthalten. Das habe gesundheitliche, aber auch volkswirtschaftliche Folgen, die sie nicht hinnehmen wolle, fügte die CDU-Ministerin hinzu.

Der Nutri-Score erfülle viele Anforderungen an ein zusätzliches Nährwertkennzeichen: "Er ist auf den ersten Blick erfassbar, leicht zu verstehen und nutzt die eingängige, bereits gelernte Farbwelt einer Ampel", erklärte Klöckner. Dabei lasse der Nutri-Score zwar keine Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der Nährwerte zu. Wichtig sei für die Verbraucher aber vor allem eine zusammenfassende Bewertung, die schnelle Orientierung gebe.

Der Umfrage zufolge entschieden sich 57 Prozent der 1604 Befragten für Nutri-Score, 28 Prozent für das Modell des Max-Rubner-Instituts (MRI), sieben Prozent für Keyhole und fünf Prozent für das Modell des Lebensmittelverbands Deutschland e.V. (BLL). Testaufgaben zeigten zudem, dass der Nutri-Score unter den vier untersuchten Modellen am besten verstanden wird.

So konnten 70 Prozent der Befragten Testaufgaben zur Einordnung eines Lebensmittels vollständig richtig lösen. Beim MRI-Modell waren es 60 Prozent, bei Keyhole nur 35 Prozent und beim BLL-Modell lediglich 21 Prozent.

Die Ministerin kündigte an, sie werde einen entsprechenden Verordnungsentwurf "zeitnah" dem Bundeskabinett vorlegen. Sie sprach von einem "Meilenstein" in der Ernährungspolitik. Die Nährwert-Ampel soll auf freiwilliger Basis eingeführt werden.