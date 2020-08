Bedeutung als Plattform für Werbung und Kundenkontakt nimmt zu

Knapp 50 Prozent der Unternehmen nutzen Online-Netzwerke wie Facebook oder Twitter

Wiesbaden (AFP) - Rund jedes zweite Unternehmen in Deutschland mit mindestens zehn Beschäftigten hat im vergangenen Jahr bei der Kommunikation auf Online-Netzwerke gesetzt. 48 Prozent der Firmen nutzten "Medien wie Facebook, Xing, Linkedin, Twitter und Co" für Werbung und Kundenkontakt, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. 2015 war der Anteil demnach noch zehn Prozentpunkte geringer gewesen.

Logos von sozialen Netzwerken auf einem Smartphone © AFP

Nach Angaben der Statistiker unterscheidet sich der Einsatz sozialer Medien je nach Unternehmensgröße deutlich. Während 79 Prozent der Großunternehmen mit 250 und mehr Beschäftigten im Jahr 2019 solche Kanäle nutzten, waren es bei den mittelgroßen Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten 61 Prozent - und bei den kleineren Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten nur 44 Prozent.

Auch zwischen Branchen zeigten sich demnach Unterschiede: Am stärksten setzten mit einem Anteil von 77 Prozent Unternehmen wie Streamingdienste, Softwareentwickler, TV- und Radiosender und Kommunikationsentwickler auf soziale Medien - also eine Branche, die sich ohnehin stärker im digitalen Bereich bewegt. Dagegen nutzten den Angaben zufolge nur 29 Prozent der Unternehmen aus dem Baugewerbe Online-Plattformen.

Im europäischen Vergleich lagen die Unternehmen in Deutschland unter dem EU-Durchschnittsanteil von 53 Prozent, wie die Statistiker weiter mitteilten. Am häufigsten nutzten demnach Unternehmen in Malta sogenannte soziale Medien (84 Prozent), gefolgt von Dänemark (75 Prozent) und den Niederlanden (74 Prozent). Der niedrigste Anteil von 33 Prozent wurde in Rumänien verzeichnet.