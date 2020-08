Auch Überbrückungshilfen für Firmen sollen bis Jahresende ausgedehnt werden

Koalition einigt sich auf Verlängerung von Kurzarbeitergeld

Berlin (AFP) - Die große Koalition will die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes verlängern, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern. Betroffene können diese Leistung künftig bis zu 24 Monate beziehen, wie es in dem am Dienstagabend veröffentlichten Beschluss des Koalitionsausschusses heißt. Bislang sind die Zahlungen auf zwölf Monate befristet. Auch die Corona-bedingten Sonderregelungen zum erleichterten Zugang und zur Höhe der Zahlungen sollen beibehalten werden, wie die Spitzen von Union und SPD beschlossen.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer © AFP

Auch will die Regierungskoalition die Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen in der Corona-Krise verlängern. Die Laufzeit soll bis Jahresende ausgeweitet werden. Die Koalition verfolge damit das Ziel, "die Wirtschaft zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu sichern", sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.