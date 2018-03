Unternehmen verspricht "grundlegende Reformen"

Kobe Steel ernennt neuen Chef nach Skandal um gefälschte Produktangaben

Tokio (AFP) - Der japanische Stahlkonzern Kobe Steel hat nach dem Skandal um gefälschte Produktangaben einen neuen Chef ernannt und "grundlegende Reformen" versprochen. Der Verwaltungsrat habe sich für den derzeitigen Vize-Präsidenten Mitsugu Yamaguchi entschieden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Sein Vorgänger Hiroya Kawasaki hatte am Dienstag seinen Rücktritt erklärt.

Logo von Kobe Steel © AFP

Anfang Oktober hatte Kobe Steel bekanntgegeben, Angestellte hätten Angaben über Produkte "geschönt" oder einfach erfunden, um die ehrgeizigen Vorgaben ihrer Vorgesetzten zu erfüllen. Nach und nach kam heraus, dass dies nicht nur in einer Abteilung der Fall war, und teils schon jahrelang so praktiziert wurde. Betroffen waren fast 700 Kunden, die meisten in Japan.

Kobe Steel werde nun die Unternehmensorganisation und -kultur reformieren, kündigte das Unternehmen am Freitag an. Ziel sei es, das Vertrauen "von jedermann" so schnell wie möglich wiederzuerlangen.