ZEW: Einschätzung der aktuellen Lage verschlechtert sich deutlich

Konjunkturerwartungen verbessern sich leicht - bleiben aber auf niedrigem Niveau

Mannheim (AFP) - Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten haben sich im Februar erneut leicht verbessert - sie bleiben aber auf einem niedrigen Niveau. Zwar stieg der Index des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) um 1,6 Punkte auf minus 13,4 Punkte, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Allerdings liegt der langfristige Durchschnitt mit plus 22,4 Punkten deutlich darüber.

Brenner in einer Fabrik in Hamburg © AFP

Die Bewertung der aktuellen konjunkturellen Lage für Deutschland verschlechterte sich im Februar weiter deutlich und zwar um 12,6 Punkte auf einen Wert von nur noch 15 Punkten. ZEW-Präsident Achim Wambach erklärte dazu, eine schnelle Korrektur der schwächelnden Konjunkturentwicklung werde aktuell "nicht erwartet".

Demnach entwickelte sich vor allem die Lage im Produzierenden Gewerbe schlecht - so sank die Industrieproduktion und die Auftragseingänge stockten. Für die kommenden sechs Monate erwarteten die Experten auch "keine Verbesserung", erklärte Wambach. Für die Exportnation Deutschland sind die schwächelnde Weltkonjunktur ebenso wie die anhaltenden Handelsspannungen und der nahende Brexit weiterhin erhebliche Unsicherheitsfaktoren.

Das Mannheimer ZEW befragt monatlich bis zu 300 Experten von Banken, Versicherungen und Finanzabteilungen von Großunternehmen nach ihren aktuellen Einschätzungen und Prognosen zu wichtigen internationalen Finanzmarktdaten wie Inflationsraten, Zinsen, Aktienindizes, Wechselkursen und dem Ölpreis. Der Index gilt als wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Lage in Deutschland.

Erst am Montag hatte die Bundesbank ihre Einschätzung zur deutschen Konjunktur abgegeben. Die Schwäche hält demnach auch zum Jahresauftakt an. Der "rückläufige Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe", signalisiere, dass die Industriekonjunktur während der Wintermonate "kaum wieder an Schwung gewinnen wird", hieß es.