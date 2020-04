"Licht am Ende eines sehr langen Tunnels"

Konjunkturerwartungen von Finanzexperten steigen im April leicht an

Mannheim (AFP) - Die Konjunkturerwartungen der Finanzexperten in Deutschland, die im vergangenen Monat extrem abgestürzt waren, sind im April gestiegen. Der Index des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) kletterte im April aus dem negativen Bereich um 77,7 Punkte auf 28,2 Punkte. Die Experten sähen "Licht am Ende eines sehr langen Tunnels", erklärte ZEW-Präsident Achim Wambach am Dienstag in Mannheim.

Containerverladung in Dortmund © AFP

Ein positives Wirtschaftswachstum erwarteten die Experten demnach aber erst im dritten Quartal wieder. Die Wirtschaftsleistung von vor der Coronakrise wird demnach erst im Jahr 2022 wieder erreicht werden.

Die aktuelle Lage in Deutschland sehen die Experten weiterhin düster. Der Index liege bei minus 91,5 Punkten, dies sei ein Rückgang um 48,4 Punkte gegenüber März, erläuterte das ZEW. Die Konstellation von positiven Erwartungen und negativer Lageeinschätzung entspreche den Werten im April und Mai 2009 während der Finanzkrise.

Das Mannheimer Institut befragt monatlich rund 200 Experten von Banken, Versicherungen und Finanzabteilungen von Großunternehmen nach ihren aktuellen Einschätzungen und Prognosen zu wichtigen internationalen Finanzmarktdaten wie Inflationsraten, Zinsen, Aktienindizes, Wechselkursen und dem Ölpreis.