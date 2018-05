Verbraucher sehen geopolitische Lage "im Großen und Ganzen gelassen"

Konsumlaune der Deutschen bleibt trotz kleinen Dämpfers hoch

Nürnberg (AFP) - Steigende Einkommen und eine moderate Inflation sorgen für eine stabil gute Konsumlaune der Verbraucher in Deutschland. Die Verschärfung der geopolitischen Lage sehen die Konsumenten "im Großen und Ganzen noch gelassen", wie die am Donnerstag veröffentlichte monatliche Umfrage des Marktforschers GfK ergab. Das GfK-Konsumklima werde zwar voraussichtlich leicht um 0,1 Punkte auf 10,7 Punkte sinken. Das Niveau sei damit aber nach wie vor gut.

Vor Heilig Abend hoffen die Einzelhändler auf einen Schlussspurt im Weihnachtsgeschäft. © AFP

Die Konjunkturerwartung der Verbraucher war im Mai genauso wie im April, wie die GfK-Umfrage ergab. Die weitere Zuspitzung der internationalen Lage durch die einseitige Aufkündigung des Iran-Atomabkommens seitens der USA habe die deutschen Konsumenten nicht weiter verunsichert. Allerdings schätzen sie, dass die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland etwas nachlassen könnte. Der im Mai gemessene Wert ist aber immer noch leicht höher als der vor einem Jahr.

Auch die Einkommenserwartung der Verbraucher ist laut GfK weiterhin auf "exzellentem" Niveau. Stabile Konjunktur- und Arbeitsmarktaussichten sind hier laut den Marktforschern ausschlaggebend. Da die Inflation auch in den kommenden Monaten moderat bleiben werde, werde auch real ein Plus in den Geldbeuteln ankommen.

Die Anschaffungsneigung der Konsumenten ging im Mai leicht zurück - der Indikator sei aber nach wie vor sehr hoch und nahezu exakt auf dem Wert des Vorjahres. Die Deutschen gäben ihr Geld weiterhin bereitwillig aus, erklärten die Marktforscher.

Für ihre repräsentativen Studien zum Konsumklima führt die GfK monatlich rund 2000 Interviews mit Verbrauchern. Die Verbraucherstimmung ist nicht zuletzt deshalb bedeutsam, weil der private Konsum ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist.