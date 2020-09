Handelsverband vermisst aber "spürbare Ausschläge nach oben"

Konsumstimmung steigt weiter leicht an

Berlin (AFP) - Die Verbraucherstimmung in Deutschland ist auch im September weiter leicht angestiegen - allerdings weniger stark als in den Vormonaten. Das vom Handelsverband Deutschland (HDE) am Montag veröffentlichte Konsumbarometer stieg im September von 98,1 Punkten im Vormonat auf nun 98,3 Punkte. "Die deutliche Aufhellung der Verbraucherstimmung aus den zurückliegenden zwei Monaten lässt nach", erklärte der Verband.

Fußgängerzone in Dortmund © AFP

Nach dem coronabedingten Einbruch vom Frühjahr fehle dem Trend aktuell "die Dynamik für weitere spürbare Ausschläge nach oben" und es zeige sich eine eher abwartende Haltung der Verbraucher, erklärte der HDE und nannte die insgesamt wieder angestiegenen Corona-Infektionszahlen als möglichen Grund.

Mit einer höheren Erwartung an das eigene Einkommen stieg laut Konsumbarometer zwar die Anschaffungsneigung der Verbraucher. Gleichzeitig stieg demnach allerdings auch die Sparneigung: Viele wollen ihr Geld nicht für den Konsum, sondern für den "Aufbau von Risikovorsorge" nutzen, wie der HDE mitteilte. "Da der Arbeitsmarkt sich derzeit nicht weiter verschlechtert, dürfte der moderate Wachstumsimpuls des privaten Verbrauchs - zumindest zunächst - anhalten."

Das HDE-Konsumbarometer erscheint monatlich und basiert auf einer Umfrage unter 2000 Menschen zur Anschaffungsneigung, Sparneigung, finanziellen Situation und zu anderen konsumrelevanten Faktoren. Es bildet nicht das aktuelle Verbraucherverhalten ab, sondern die erwartete Stimmung in den kommenden drei Monaten.