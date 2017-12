Zeitungsbericht: Gesamtdatenverbrauch 2017 bei 4900 Terabyte

Kostenloses WLAN im ICE wird kräftig genutzt

Berlin (AFP) - Das kostenlose WLAN-Angebot in der ICE-Flotte der Deutschen Bahn wird umfangreich genutzt. Wie die "Bild am Sonntag" berichtete, lag der Gesamtdatenverbrauch in diesem Jahr in allen ICE-Zügen bei etwa 4900 Terabyte. Diese Datenmenge entspricht ungefähr einer einstündigen Serienfolge, die 3,3 Millionen Mal heruntergeladen wird.

WLAN im ICE der Deutschen Bahn © AFP

Die Deutsche Bahn hatte das kostenlose WLAN zum Jahreswechsel 2017 auch in der zweiten Klasse eingeführt, zuvor gab es das Angebot nur in der ersten Klasse. Während es dort unbegrenzt ist, gibt es in der zweiten Klasse allerdings eine Beschränkung des Datenvolumens. Die Bahn hat zudem ein eigenes ICE-Portal mit Filmen und Serien.