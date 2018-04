Aufsichtsrat zieht für Freitag geplante Sitzung vor

Kreise: VW will bereits am Donnerstag Personalentscheidungen verkünden

Berlin (AFP) - Der Volkswagen-Konzern will bereits am Donnerstag über die bevorstehenden personellen Veränderungen im Vorstand beraten. Die für Freitag geplante Aufsichtsratssitzung sei vorgezogen worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus informierten Kreisen. Im Anschluss an die Sitzung soll eine Erklärung veröffentlicht werden.

"VW spielt auf Zeit" © AFP

Es wird erwartet, dass Konzernchef Matthias Müller seinen Posten räumen muss und von VW-Markenchef Herbert Diess abgelöst wird. Volkswagen hatte entsprechende Berichte am Dienstag nicht bestätigt. Das Unternehmen teilte lediglich mit, eine "Weiterentwicklung der Führungsstruktur für den Konzern" zu erwägen, die auch mit personellen Veränderungen im Vorstand verbunden wäre.