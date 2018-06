Greenpeace demonstriert für raschen Ausstieg

Kretschmer und Laschet betonen zum Start der Kohlekommission Versorgungssicherheit

Düsseldorf (AFP) - Zum Start der Kohlekommission am Dienstag betonen die Ministerpräsidenten der Kohleländer Sachsen und Nordrhein-Westfalen die Bedeutung der Versorgungssicherheit. "Die sichere Energieversorgung ist ein Grundpfeiler unseres Industriestandortes. Ganze Branchen gründen darauf, dass zu jeder Zeit Strom in großen Mengen verlässlich zur Verfügung steht", schrieben Michael Kretschmer (CDU) und Armin Laschet (CDU in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt".

Tagebau im Rheinischen Braunkohlerevier © AFP

Die Kohlekommission soll bis Jahresende einen Plan für den Ausstieg aus der Kohleverstromung vorlegen, der zugleich die Interessen der betroffenen Regionen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze berücksichtigt. Das Gremium mit dem offiziellen Namen "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" nimmt am Dienstag die Arbeit auf.

Kretschmer und Laschet schrieben, bislang gewährleisteten vor allem Kohlekraftwerke die Versorgungssicherheit. Ihre Bedeutung nehme mit dem Atomausstieg noch zu. "Das bestehende Niveau trotz des bereits geplanten Rückgangs der Kohleverstromung in den kommenden Jahrzehnten zu erhalten, ist daher eine wesentliche Herausforderung", heißt es in dem Gastkommentar weiter. Es gehe "um eine nationale Frage von vitaler Bedeutung für den Industriestandort. Es geht um die Basis unseres Wohlstands".

Grünen-Chef Anton Hofreiter dagegen forderte von der Kohlekommission, noch dieses Jahr einen Abschaltplan für die Kohlekraftwerke vorzulegen, die bis 2020 vom Netz gehen müssten, um das Klimaziel 2020 zu erreichen. "Damit die Kohlekommission nicht zu einer hohlen Kommission verkümmert, müssen schnell konkrete Vorschläge auf den Tisch", sagte Hofreiter der "Rheinischen Post" vom Dienstag.

Die Umweltorganisation Greenpeace demonstrierte am Dienstag in Berlin für einen raschen Ausstieg aus der Kohle. Mit 3500 Farben verwandelten Aktivisten den Kreisverkehr um die Siegessäule in ein riesiges Sonnensymbol, wie Greenpeace mitteilte. Auf einem Banner forderten die Klimaschützer "Sonne statt Kohle".

Sprecher Christoph von Lieven erklärte, der "verschleppte" Kohleausstieg ruiniere Deutschlands Klimabilanz und bremse die Modernisierung unseres Energiesystems hin zu Solar und Windkraft. "Die Kohlekommission gibt den betroffenen Menschen und Investoren nur dann die nötige Planungssicherheit, wenn sie ein Enddatum festlegt, mit dem Deutschland seine Klimaziele nachweislich erreicht."