Krisengipfel der Opec und ihrer Partner zur Stabilisierung des Ölpreises

Wien (AFP) - Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec), ihre Partner sowie weitere Förderländer beraten am Donnerstag per Videokonferenz über eine Stabilisierung des Ölpreises. Er ist in den vergangenen Wochen stark gefallen, zeitweise auf den tiefsten Stand seit 18 Jahren. Gründe sind die geringe Nachfrage nach dem Rohstoff weltweit wegen der Coronavirus-Krise und ein Preiskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien.

Opec-Sitz in Wien © AFP

Auf dem Tisch liegt ein Vorschlag des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Förderung um die gewaltige Menge von zehn Millionen Barrel pro Tag zu senken (ein Barrel sind 159 Liter). Russland ist eines der größten Förderländer der Welt und stark abhängig von den Einnahmen aus dem Ölexport.