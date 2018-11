2500 Beteiligte aus Behörden und Unternehmen üben für Ausfall der Gasversorgung

Krisenübung: Wenn dem Süden das Gas ausgeht

Berlin (AFP) - Es herrscht ein kalter Winter und ganz Süddeutschland geht das Gas aus. Das ist das Szenario der Krisenübung, die am Mittwoch und Donnerstag rund 2500 Beteiligte aus Behörden und Gasversorgern in Atem hält. Wie das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte, beginnt das Szenario in einer Frühwarnphase, in der es durch technische, wirtschaftliche und wetterbedingte Faktoren regional zu einem Engpass in der Gasversorgung kommt. Dieser weitet sich nach und nach zur nationalen Krise aus.

Mitarbeiter in Leitstelle des Katastrophenschutzes © AFP

Industriekunden, Heiz- und Stromkraftwerke, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen sowie die Lebensmittelindustrie bekommen in dem Szenario nur noch wenig oder gar kein Gas. Schließlich muss die Bundesnetzagentur die Versorgung staatlich regeln. Die Krisenstäbe spielen die Auswirkungen des Gasmangels auf die Bevölkerung durch. So sorgt ein Ausfall von Heizungen beispielsweise für eine Krankheitswelle, der das Gesundheitssystem standhalten muss.

Ministerien und Behörden aus Bund und Ländern sowie die Unternehmen nutzen die Übung, um ihr Krisenmanagement zu überprüfen und die Zusammenarbeit und Kommunikation untereinander zu verbessern. Eine Projektgruppe hatte die Übung zwei Jahre lang vorbereitet.