Ausschussvorsitzender: Grenzwerte sind veraltet

Künftig strengere Regeln für Stickstoffdioxid in Innenräumen

Berlin (AFP) - In Deutschland werden künftig strengere Regeln für Stickstoffdioxid in Innnenräumen gelten. Der Ausschuss für Innenraumrichtwerte (AIR) von Bund und Ländern werde in der kommenden Woche eine Anpassung beschließen, sagte der AIR-Vorsitzende Martin Kraft dem Nachrichtenportal "t-online.de". Genaue Angaben zur Verschärfung machte er aber noch nicht.

Bisher gilt in Räumen ein sogenannter Richtwert von 60 Mikrogramm pro Kubikmeter im Wochenmittel als Gefahrenwert. Für gesunde Arbeitende gelten gar 950 Mikrogramm NO₂ bei maximal 40 Stunden in der Woche als Grenzwert an Arbeitsplätzen. Diese Zahl wird regelmäßig in der Debatte um Dieselfahrverbote aufgegriffen, weil für Außenluft ein Grenzwert von 40 Mikrogramm im Jahresmittel gilt.

Druck auf den Ausschuss wegen dieser Diskussionen habe es aber nicht gegeben, sagte der Vorsitzende "t-online". Die Überprüfung der Richtwerte laufe seit dem vergangenen Jahr, weil die derzeitigen Werte bereits 20 Jahre alt seien und neue wissenschaftliche Erkenntnisse nicht berücksichtigten. Hohe NO₂-Werte im Innenraum hätten in der Regel auch andere Ursachen als den Straßenverkehr: Bei schlecht belüfteten Räumen könnten erhöhte Werte durch Gasheizungen und -herde, Rauchen und Kerzen entstehen.

Bei einer Überschreitung des Richtwerts von 60 Mikrogramm hält der Ausschuss unverzügliches Handeln für notwendig. In öffentlichen Gebäuden könne das bis zu einer Schließung von Räumen führen, sagte Kraft dem Portal. Bei Streitigkeiten zwischen Mietern und Vermietern orientierten sich Gerichte auch an dem Wert.

In der Praxis seien aber etwa aus dem größten Bundesland Nordrhein-Westfalen keine Streitfälle um NO2-Werte in Räumen bekannt. "Es dürfte sich bei solchen Fällen eher um seltene Ausnahmen handeln", schätzte Kraft. Die Verschärfung könnte also eher symbolischen Charakter haben.