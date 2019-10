Einbruch um 15 Prozent auf 78.100 Tonnen Speisekürbisse

Kürbisernte in vergangenem Jahr deutlich zurückgegangen

Wiesbaden (AFP) - Im vergangenen Jahr sind in Deutschland mehr als 78.100 Tonnen Speisekürbisse geerntet worden. Dies waren gut 15 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag zwei Tage vor Halloween mitteilte. Im Jahr 2017 war demnach eine Rekordernte von rund 92.200 Tonnen eingefahren worden.

Weniger Kürbisse werden geerntet © AFP

Auch die Fläche, auf der Speisekürbisse angebaut wurden, reduzierte sich den Angaben zufolge im Jahresvergleich von 4480 Hektar um gut sieben Prozent auf 4150 Hektar. In den Jahren zuvor war sie stetig gestiegen, nachdem sie im Jahr 2008 noch 1640 Hektar betragen hatte.