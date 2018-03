Covestro ist Abspaltung der Material-Sparte von Chemie-Riese Bayer

Kunststoff-Konzern Covestro ersetzt ProSiebenSat1 im Dax

Frankfurt/Main (AFP) - Der Kunststoff-Konzern Covestro rückt in den Dax auf. Zum 19. März will die Deutsche Börse die Bayer-Abspaltung in den deutschen Leitindex aufnehmen, wie Covestro am Dienstag mitteilte. "Zukünftig wird Covestro dadurch eine noch größere Aufmerksamkeit gewinnen", erklärte Vorstandschef Patrick Thomas. Covestro, laut eigenen Angaben einer der weltweit größten Hersteller von Polymerwerkstoffen, soll den Medienkonzern ProSiebenSat1 im Dax ersetzen.

Covestro entstand aus der Abspaltung der Materialsparte des Chemieriesen Bayer im Jahr 2015 und hat wie der ehemalige Mutterkonzern seinen Sitz in Leverkusen. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen insgesamt 17,6 Milliarden Euro wert, erzielte im vergangenen Jahr 14,1 Milliarden Euro Umsatz an 30 Standorten weltweit und beschäftigt 16.200 Mitarbeiter. Wichtigste Kunden sind Autoindustrie, Bau, Holzverarbeitung und Möbel- sowie Elektronikindustrie.