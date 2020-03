Kurse in Asien legen zu

Kurse an Europas Börsen drehen nach Anfangsgewinnen erneut ins Minus

Frankfurt/Main (AFP) - Nach den starken Verlusten in der vergangenen Woche sind die Kurse an den europäischen Börsen am Montag erneut leicht gesunken. Der Deutsche Aktienindex (Dax) startete zum Handelsbeginn in Frankfurt am Main zunächst zwar mit einem Plus von 1,2 Prozent, drehte dann aber ins Minus. Am Mittag verzeichnete der deutsche Leitindex Verluste von 0,59 Prozent zum Schlusskurs der Vorwoche. Ein ähnliches Bild zeigte sich an den Handelsplätzen in London und Paris. Die Börsen in Asien schlossen dagegen im Plus.

Börsenparkett in Frankfurt © AFP

In der vergangenen Woche waren die Börsen weltweit eingebrochen, vornehmlich aufgrund der Sorge der Anleger vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus und der wirtschaftlichen Folgen der Epidemie. Am ersten Handelstag der neuen Woche legte in Paris der CAC der 40 größten Unternehmen zunächst um gut zwei Prozent zu. Im weiteren Handelsverlauf drehte das Börsenbarometer ins Minus und verzeichnete einen Verlust von 0,14 Prozent.

Das Börsenbarometer in Mailand sank um 2,04 Prozent, in Madrid um 0,24 Prozent. Einzige Ausnahme bildete zunächst London. Dort stieg das Börsenbarometer FTSE 100 zwischenzeitlich um knapp drei Prozent. Auch am späten Vormittag wurde noch ein Plus von 1,09 Prozent verzeichnet.

Der Ölpreis erholte sich von den Verlusten der vergangenen Woche. Bis zum späten Vormittag legte die Nordseesorte Brent um 2,15 Prozent auf 50,74 Dollar zu. Die US-Sorte WTI stieg um 1,9 Prozent auf 45,61 Dollar.

An den chinesischen Finanzplätzen entspannte sich die Lage teils deutlich. Der Handelsplatz Shanghai schloss mehr als drei Prozent im Plus, die Börse in Shenzhen legte um knapp 3,8 Prozent zu, die Kurse in Hongkong stiegen um 0,62 Prozent. Die Anleger reagierten offenbar auf die Angaben Pekings, dass die Zahl der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus im Land zurückgehe, und kauften Aktien nach.

In Japan erholten sich die Kurse am Montag ebenfalls leicht. Hier reagierten Anleger auf die Ankündigung von Zentralbankchef Haruhiko Kuroda, die Notenbank werde alles tun, um die Stabilität der Finanzmärkte zu garantieren. Der Leitindex Nikkei, der in der vergangenen Woche um fast zehn Prozent eingebrochen war, kletterte bis Handelsschluss um 0,95 Prozent auf 21.344,08 Punkte.