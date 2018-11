Nach heftigem Minus von Apple-Aktie an der Wall Street

Kurse von Technologiefirmen an Asiens Börsen fallen

Hongkong (AFP) - Die Kurse zahlreicher Technologiefirmen an den asiatischen Börsen sind am Dienstag gefallen. Grund war ein heftiges Minus des Apple-Papiers an der New Yorker Wall Street. Ein Zulieferer des Tech-Konzerns, Lumentum, hatte von Nachfragerückgängen eines der wichtigsten Kunden berichtet - für Analysten war klar, dass nur Apple gemeint sein kann.

Die neuesten iPhone-Modelle, präsentiert im September © AFP

An der Börse in Tokio fiel der Kurs von Japan Display um 9,5 Prozent auf den tiefsten Stand seit Börsennotierung 2014, Alps Electronics sank um mehr als vier Prozent, Sony um knapp 2,7 Prozent. In Taiwan gab der Kurs von Taiwan Semiconductor um 1,7 Prozent nach. Samsung büßte an der Börse von Seoul 1,6 Prozent ein, AAC Technologies in Hongkong 1,0 Prozent.

Der Kurs der Apple-Aktie an der Wall Street fiel um 5,04 Prozent, der des Zulieferers Lumentum um fast 33 Prozent. "Die Zulieferkette rund um Apple beginnt, das Nachlassen der Nachfrage zu spüren", erklärte Analyst Matt Miskin von John Hancock. Auch für Patrick O'Hare von Briefing besteht kein Zweifel, dass es sich bei dem Zulieferer um Apple handelt: Lumentum mache dieses Jahr ein Drittel seiner Umsätze mit Lieferungen für Apple.

Die Aktie des iPhone-Herstellers hat seit Anfang November bereits mehr als zwölf Prozent eingebüßt. Der Börsenwert ist unter die magische Schwelle von einer Billion Dollar gerutscht, die Apple als erstes Unternehmen überhaupt im August überschritten hatte.

Apple zog am Montag an der Wall Street die Kurse mehrerer Tech-Firmen ins Minus - Amazon verlor 4,41 Prozent, Facebook 2,35 Prozent, Twitter 6,07 Prozent und Snap 2,06 Prozent.