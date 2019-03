Verhandlungen wegen komplizierter Detailfragen festgefahren

Länder-Tarifrunde in Potsdam fortgesetzt

Potsdam (AFP) - Arbeitgeber und Gewerkschaften haben die Verhandlungen für die gut 800.000 Angestellten der Länder am Samstagmorgen in Potsdam fortgesetzt. Am dritten Tag der dritten Tarifrunde wird die Vorlage eines ersten Arbeitgeberangebots erwartet. Nach Verdi-Angaben hatten die Verhandlungsführer, der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) für die Tarifgemeinschaft der Länder TdL und Verdi-Bundeschef Frank Bsirske, in einer Spitzenrunde bis zum frühen Morgen versucht, einen Durchbruch bei den Verhandlungen zu erreichen.

Verdi-Chef Bsirske © AFP

Die von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und dem Beamtenbund vertretenen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes fordern sechs Prozent, monatlich jedoch mindestens 200 Euro mehr Gehalt. Festgefahren hatten sich die Verhandlungen zunächst an Detailfragen einer komplizierten Reform der Entgelttabelle, bei der einzelne Berufsgruppen in Mangelberufen aufgewertet werden sollen, um mehr Bewerber für den öffentlichen Dienst zu gewinnen.

Sollten die Tarifgespräche in dieser dritten Runde scheitern, steht den Gewerkschaften der Weg zu Urabstimmung und unbefristeten Streiks offen.