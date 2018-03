Streckennetz in Deutschland um 3700 Kilometer verkürzt

Länder fordern Bund abermals zur Stärkung des Schienenverkehrs auf

Berlin (AFP) - Die Länder haben den Bund zum wiederholten Mal aufgefordert, den Schienenverkehr in Deutschland zu stärken. Der Bundesrat beschloss am Freitag einen Gesetzentwurf, der den Bund rechtlich verpflichtet, im Schienenfernverkehr zumindest ein Grundangebot zu gewährleisten. Zur Begründung verweisen die Länder auf den Abbau des Fernverkehrsangebots in Deutschland.

Sie argumentieren damit, dass sich das Streckennetz seit 1996 um rund 3700 Kilometer verkürzt habe. Acht Großstädte und 21 Oberzentren hätten ihre Fernverkehrsanbindung verloren und bei weiteren 122 Städten habe sich die Zahl der haltenden Fernverkehrszüge halbiert.

Bereits Anfang 2017 hatten die Länder einen entsprechenden Gesetzentwurf beim Bundestag eingebracht. Dieser griff das Anliegen jedoch nicht auf, weshalb die Vorlage mit Ablauf der letzten Legislaturperiode verfiel und erneut aufgegriffen werden musste.