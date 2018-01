Luxusautobauer will im Sommer ersten sportlichen SUV auf den Markt bringen

Lamborghini schließt 2017 mit Rekordumsatz ab

Mailand (AFP) - Die zum Volkswagen-Konzern gehörende Luxusmarke Lamborghini hat im vergangenen Jahr erneut einen Rekordumsatz erzielt. Im Jahr 2017 wurden 3815 Wagen verkauft, wie der italienische Autobauer am Montag mitteilte. Das war ein Anstieg von 10,3 Prozent und der siebte Jahresanstieg in Folge.

Der Urus soll im Sommer auf den Markt kommen © AFP

Im Vergleich zu 2010, als gut 1300 der Luxusautos verkauft wurden, verdreifachte der Autobauer damit seinen Absatz. Die Wagen kosten mehrere hunderttausend Euro und knacken zum Teil die 600-PS-Marke. Firmenchef Stefano Domenicali sprach von einem "außergewöhnlichen" Jahresergebnis.

Lamborghini will in diesem Sommer seinen sportlichen Geländewagen Urus auf den Markt bringen. Damit will der Autobauer die jährliche Produktion seiner Wagen auf 7000 fast verdoppeln.