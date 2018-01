Bauern und Privatleute sollen verstärkt Blühflächen säen

Landwirts-Initiative "Wir machen euch satt" ruft zu Blühaktion auf

Berlin (AFP) - Landwirte der Initiative "Wir machen euch satt" haben zum verstärkten Aussäen von Blühflächen aufgerufen. Bauern und andere Interessierte in ganz Deutschland sollten mit der Aussaat ein "sichtbares Zeichen setzen", teilte die Initiative am Dienstag mit. Anders als im vergangenen Jahr werde es keine Kundgebung zur Grünen Woche geben.

Der offizielle Beginn der Aktion sei am Wochenende - auch wenn die Aussaat frühestens im April erfolgen könne. Das Motto "Deutschland blüht auf!" greife bewusst die Diskussion um den Insektenschwund auf, erklärte die Initiative.

"Durch aktives Handeln, etwa durch die Anlage von Blühflächen, können wir Landwirte einen sinnvolleren Beitrag leisten, als wenn wir in Berlin auf die Straße gehen", sagte Initiator Bernhard Barkmann. Bis Dienstag hätten sich bereits mehr als 250 Landwirte und Privatleute bereiterklärt, an der bundesweiten Aktion teilzunehmen.

Bereits am Samstag wollen die Organisatoren in Berlin Blühmischungstütchen an interessierte Bürger mit Garten verteilen, erklärte die Initiative. Parallel dazu findet ebenfalls in Berlin unter dem Motto "Wir haben es satt" die jährliche Großdemonstration für eine Agrarwende statt.