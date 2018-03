Landwirtschaftsministerin Klöckner vertritt Deutschland erstmals im EU-Agrarrat

Brüssel (AFP) - Die neue Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) nimmt am Montag erstmals am Treffen der EU-Agrarminister teil. Auf dem Programm in Brüssel stehen Debatten zur Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach dem Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Besonders um das Budget im Haushaltsplan ab 2020 dürfte gerungen werden.

Julia Klöckner nach ihrer Ernennung © AFP

Die finanzielle Förderung des europäischen Agrarsektors ist seit jeher der größte Ausgabenposten im EU-Haushalt. Der Anteil der GAP am aktuellen Budget (2014–2020) beträgt mit gut 408 Milliarden Euro rund 38 Prozent.