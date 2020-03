Portal soll am Montag freigeschaltet werden

Landwirtschaftsministerium startet Job-Vermittlungsportal für Erntehelfer

Berlin (AFP) - Um einem möglichen Engpass an Saisonarbeitern in der Landwirtschaft entgegenzuwirken, wollen das Bundeslandwirtschaftsministerium und der Bundesverband der Maschinenringe ein gemeinsames Job-Portal freischalten. Der Start sei für Montagmittag geplant, berichtete die "Bild am Sonntag". Das Portal mit dem Namen "Das Land hilft" soll demnach Arbeitsplätze in der Landwirtschaft vermitteln. Diese ist von der Coronavirus-Krise besonders betroffen, weil viele osteuropäische Hilfsarbeiter wegen der geschlossenen Grenzen nicht einreisen dürfen.

Spargelernte (Archivfoto) © AFP

"Wenn in der Landwirtschaft helfende Hände fehlen, dann geht uns das alle an", sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) der "Bild am Sonntag". "Verpasste Ernten kann man nicht nachholen, und was nicht in die Erde kommt, kann auch nicht geerntet werden", sagte Klöckner.