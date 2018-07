Italien trauert um erfolgreichen Manager und Retter des Fiat-Konzerns

Langjähriger Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne ist tot

Mailand (AFP) - Italien trauert um den Retter des Fiat-Konzerns und Vorzeige-Manager Sergio Marchionne: Im Alter von 66 Jahren starb der langjährige Chef des italienischen Autokonzerns Fiat-Chrysler, wie die Exor-Holding der Agnelli-Familie am Mittwoch mitteilte, zu der das Unternehmen gehört. Zu den Sorgen um die künftige Führung des Konzerns kamen für Fiat-Chrysler am Mittwoch schlechtere Unternehmenszahlen als erwartet - der Börsenkurs in Mailand brach zeitweise um über zehn Prozent ein.

Sergio Marchionne © AFP

Marchionne war erst am Wochenende überraschend an der Konzernspitze abgelöst worden. Grund waren nach Unternehmensangaben schwere gesundheitliche Komplikationen nach einer Schulteroperation. "Leider ist das eingetreten, was wir befürchtet haben", erklärte nun John Elkann, der Chef der Exor-Holding. Die beste Art, Marchionne zu gedenken, sei, auf seinem Erbe und seinen Errungenschaften aufzubauen. Elkann ist der Enkel des legendären früheren Fiat-Chefs Gianni Agnelli.

Marchionne hatte die Führung bei Fiat 2004 übernommen, den Autobauer erfolgreich umgebaut und so vor der Pleite gerettet. Der Italo-Kanadier brachte die kriselnde Kernmarke Fiat auf Vordermann, betrieb die Fusion mit dem US-Autobauer Chrysler zu einer neuen Dachmarke und brachte 2016 Ferrari an die Börse.

Die Nachricht vom Tod des Unternehmensbosses löste in Italien Bestürzung aus. Das Parlament legte eine Schweigeminute ein. Ex-Regierungschef Paolo Gentiloni erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter: "Danke für die Arbeit, die Anstrengung, die Ergebnisse. Sie haben Italiens Stolz weltweit verbreitet." Vize-Regierungschef Matteo Salvini von der fremdenfeindlichen Lega erklärte: "Ehre einem Mann, der so viel getan hat und noch so viel hätte tun können."

Marchionne wollte die Führung von Fiat-Chrysler eigentlich erst im nächsten Jahr abgeben. Der Konzern musste am Wochenende dann überstürzt eine neue Führung zusammenstellen. Neuer Fiat-Chrysler-Chef ist der Vorstandschef der Chrysler-Tochtermarke Jeep, der Brite Mike Manley. Den Chefposten bei Ferrari soll Louis Carey Camilleri übernehmen, der bislang den Tabakkonzern Philip Morris leitete.

Manche Autoexperten bezweifelten die Fähigkeit der neuen Führung, den Schwung von Marchionne beibehalten zu können. Ferdinand Dudenhöffer ging in der "Handelszeitung" davon aus, dass es der neue Konzernchef "schwer haben" werde. Experten der Barclays Bank waren optimistischer. Sie verwiesen darauf, dass der Führungswechsel nun eben einfach sieben Monate früher vollzogen werde.

Allerdings war die Börse äußerst skeptisch. Bereits am Montag waren die Aktienkurse von Fiat-Chrysler und Ferrari in Mailand deutlich gefallen. Am Mittwoch kam es für den Konzern noch viel schlimmer: Im zweiten Quartal blieb der Nettogewinn mit 754 Millionen Euro deutlich hinter den Erwartungen zurück, die Gewinnaussichten für 2018 mussten nach unten revidiert werden.

Der Aktienkurs, womöglich auch beeinflusst durch die Nachricht vom Tode des Mannes, der den Konzern 14 Jahre lang erfolgreich geleitet hatte, stürzte daraufhin in Mailand massiv ab. Der Einbruch erreichte am frühen Nachmittag über 10,5 Prozent - der Aktienkurs sackte auf 14,83 Euro ab.