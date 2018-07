NRW-Ministerpräsident meldet sich zu Wort - Spekulationen um Zerschlagung

Laschet will bei Thyssenkrupp stärker eingreifen

Berlin (AFP) - In der Krise um den Industriekonzern Thyssenkrupp will der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) eine aktivere Rolle übernehmen. "Als Mitglied im Kuratorium der Krupp-Stiftung, vor allem aber als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, werde ich jetzt erneut mit allen Akteuren sprechen", sagte Laschet der Zeitung "Welt am Sonntag. Es gehe ihm darum, "den Zukunftsprozess von Thyssenkrupp aktiv zu begleiten".

Armin Laschet © AFP

Der Rücktritt von Thyssenkrupp-Aufsichtsratschef Ulrich Lehner hatte Spekulationen über eine Zerschlagung des Traditionskonzerns angefacht. Aktionäre könnten das Machtvakuum im Aufsichtsrat nutzen, um eine aggressive Restrukturierung des Unternehmens voranzutreiben.