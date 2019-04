Kaffeeröster macht zwei Drittel des Umsatzes außerhalb Italiens

Lavazza steigert erneut Umsatz

Mailand (AFP) - Der italienische Kaffeeröster Lavazza hat Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr erneut gesteigert. Das Geschäft sei vor allem in der Heimat und im restlichen Europa sowie in Nordamerika gut gelaufen, teilte Unternehmenschef Antonio Baravalle am Dienstag mit. Der Umsatz kletterte um rund neun Prozent auf 1,87 Milliarden Euro, der Gewinn um fast 13 Prozent auf knapp 88 Millionen Euro.

Lavazza bei den Golden Globe Awards in Los Angeles © AFP

Den Großteil seines Kaffees exportiert Lavazza. Der Anteil stieg 2018 auf 64 Prozent.

Das Unternehmen hatte Luigi Lavazza 1895 in Turin gegründet. Heute wird die Marke in mehr als 90 Ländern verkauft, das Unternehmen beschäftigt mehr als 4000 Menschen.

Lavazza hat seine Rechnungslegung auf den internationalen Standard IFRS umgestellt - demnach betrug der Umsatz 2017 rund 1,7 Milliarden Euro und nicht mehr etwas über zwei Milliarden Euro, die das Unternehmen im vergangenen Jahr stolz herausgestellt hatte.