Eon-Vorstandschef Teyssen leitet künftig Aufsichtsrat

Leonhard Birnbaum wird neuer Innogy-Chef

Essen (AFP) - Neuer Chef des Ökostromkonzerns Innogy wird Eon-Vorstandsmitglied Leonhard Birnbaum. Er löse Uwe Tigges ab, dessen Bestellung "in beiderseitigem Einvernehmen" beendet worden sei, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend nach einer Aufsichtsratssitzung in Essen mit. Birnbaum bleibt im Eon-Vorstand weiter für die Umsetzung der Integration von Innogy zuständig.

Neuer Innogy-Chef Leonhard Birnbaum © AFP

Der Innogy-Vorstand besteht in Zukunft aus drei Mitgliedern: Neben Birnbaum sind das Finanzvorstand Bernhard Günther und neu Christoph Radke, der unter anderem für Erneuerbare Energien verantwortlich sein wird.

Eon-Vorstandschef Johannes Teyssen wird künftig den Aufsichtsrat von Innogy leiten, wie es weiter hieß. Er folgt auf Erhard Schipporeit. Dieser hatte mit weiteren Vertretern der Anteilseigner nach der Übernahme von Innogy durch Eon sein Mandat im Aufsichtsrat niedergelegt.

Der Energiekonzern Eon hatte Innogy Mitte September übernommen, indem die bislang von RWE gehaltenen Anteile von rund 76,8 Prozent auf ihn übergingen. Eon und RWE hatten im März 2018 Pläne für ihre Neuausrichtung auf dem deutschen Energiemarkt bekanntgegeben. So soll Eon in erster Linie zum Strom- und Gaslieferanten werden und RWE vor allem zum Stromproduzenten und Großhändler.