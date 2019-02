Unternehmen schließt betriebsbedingte Kündigungen aber aus

Lidl stellt Geschäft mit Kochboxen ein

Neckarsulm (AFP) - Der Discounter Lidl stellt sein Geschäft mit Kochboxen ein. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Neckarsulm mitteilte, soll das Angebot namens Kochzauber zum 8. März enden. Demnach entwickelte sich der Markt mit fertigen Kochboxen samt Rezept für ein komplettes Gericht "nicht so dynamisch" wie nötig, um eine langfristige Wachstumsperspektive zu erreichen.

Der Discounter hatte das Berliner Startup Kochzauber Ende 2015 gekauft. Die Kochboxen sind in ausgewählten Filialen erhältlich, vor allem aber können sie über das Internet bestellt werden. Am Berliner Standort von Kochzauber gab es zuletzt 33 Beschäftigte, ihnen würden "alternative Stellen in verschiedenen Teilen des Unternehmens" angeboten, erklärte Lidl. Betriebsbedingte Kündigungen werde es nicht geben.