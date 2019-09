Nicht einmal jeder zehnte Internetnutzer verwendet Smart-Home-Technologie

Lieber selbst den Lichtschalter betätigen

Wiesbaden (AFP) - Nicht einmal jeder zehnte Internetnutzer in Deutschland verwendet bislang Smart-Home-Technologie wie vernetzte Kaffeemaschinen und Saugroboter. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden griffen im ersten Quartal dieses Jahres rund sechs Millionen der etwa 65 Millionen Internetnutzer daheim auf Smart-Home-Technologie zu, also rund neun Prozent. Damit können mit dem Internet verbundene Haushaltsgeräte gesteuert werden, teils sind sie auch untereinander vernetzt.

Überwachungsmonitor für vernetzte und fernsteuerbare Geräte © AFP

Neben Küchengeräten und smarten Musikanlagen zählen dazu etwa auch Beleuchtung, Sicherheitssysteme und Heizungen. Gesteuert werden sie über Apps oder digitale Sprachassistenten.

Die Statistiker veröffentlichten erste Ergebnisse der Erhebung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in privaten Haushalten 2019. In Berlin öffnet am Freitag die Internationale Funkausstellung (IFA) für das Publikum. Thema der diesjährigen Technikmesse wird neben Künstlicher Intelligenz und Sprachsteuerung auch das neue 5G-Mobilfunknetz sein. Auf über 160.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden fast 2000 Hersteller und Marken auf dem Messegelände erwartet.