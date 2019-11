Verkehrsbehörde wirft Fahrdienstvermittler "Muster des Versagens" vor

London verweigert Uber neue Lizenz

London (AFP) - Der US-Fahrdienstvermittler Uber bekommt keine neue Lizenz für London. Die zuständige Verkehrsbehörde, Transport for London, teilte am Montag mit, sie habe den entsprechenden Antrag von Uber abgelehnt. Festzustellen sei ein "Muster des Versagens" bei Uber, begründete die Aufsicht die Entscheidung. So habe das Unternehmen "mindesten 14.000 Mal" nicht genehmigte Fahrer beschäftigt, die das Uber-Profil eines anderen genutzt hätten. Das habe die Sicherheit der Fahrgäste und den Versicherungsschutz gefährdet.

Traditionelles Taxi in London © AFP

Es habe auch Fahrten mit "Fahrern ohne Führerschein oder entlassenen Fahrern" gegeben, erklärte die Verkehrsbehörde weiter. Zwar habe Uber Schritte unternommen, dies zu unterbinden. Doch Transport for London sei nach wie vor besorgt, wie leicht die Kontrollen ausgehebelt werden könnten.

Uber kann gegen die Entscheidung klagen. Dafür hat das Unternehmen 21 Tage Zeit. In diesen drei Wochen kann Uber weiter Fahrten in London anbieten. Das Unternehmen äußerte sich zunächst nicht.

Der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, erklärte, er stehe hinter der Entscheidung der Behörde. Sie sei sicherlich unpopulär - aber Uber müsse sich an die Regeln halten. "Sicherheit für die Londoner ist meine absolute Priorität Nummer eins", sagte Khan.