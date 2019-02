Spohr: Kunden und Crews "lieben das Flugzeug"

Lufthansa-Chef: Profitabler A380-Einsatz nur auf "extrem nachgefragten Strecken"

Addis Abeba (AFP) - Nach dem angekündigten Aus für den Airbus A380 hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr den Riesenflieger als "herausragendes Flugzeug" gelobt, zugleich aber die eingeschränkte Wirtschaftlichkeit betont. Ein profitabler Einsatz des A380 sei "nur auf den extrem nachgefragten Strecken möglich", sagte Spohr am Donnerstag am Rande einer Konferenz in Addis Abeba. Nichtsdestotrotz sei das Flugzeug eine "Meisterleistung" aus Europa. "Unsere Kunden und auch unsere Crews lieben das Flugzeug", sagte Spohr.

Lufthansa-A380 in Frankfurt am Main © AFP

Der Flugzeugbauer Airbus hatte zuvor das Aus für den A380 verkündet. Die letzte Maschine soll im Jahr 2021 ausgeliefert werden. Airbus zieht damit die Konsequenzen aus der fehlenden Nachfrage nach dem doppelstöckigen Riesenjet. Konzernchef Tom Enders sprach von einer "schmerzlichen" Entscheidung. Betroffen sein könnten tausende Airbus-Mitarbeiter.

Die Lufthansa betreibt nach eigenen Angaben insgesamt 14 A380, zu den Zielen gehören unter anderem Miami, Delhi und Singapur.