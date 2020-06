Lufthansa-Hauptversammlung entscheidet über staatliches Rettungspaket

Frankfurt/Main (AFP) - Die Aktionäre des in der Corona-Pandemie in heftige Turbulenzen geratenen Lufthansa-Konzerns entscheiden am Donnerstag (ab 12.00 Uhr) in einer Hauptversammlung über das staatliche Rettungspaket. Die Zustimmung der Aktionäre zu den milliardenschweren Hilfen gilt als gesichert, nachdem der Großaktionär Heinz Hermann Thiele am Mittwochabend nach einigem Zögern in einem Interview sein Ja angekündigt hatte. Der Plan zum Einstieg des Staates bei der Lufthansa kann nur mit Zustimmung der Hauptversammlung umgesetzt werden.

Lufthansa-Maschinen am Münchner Flughafen © AFP

Kurz vor der Hauptversammlung einigte sich die Lufthansa mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO auf ein Sparpaket. Es sieht Einsparungen von mehr als einer halben Milliarde Euro vor. Damit könnten betriebsbedingte Kündigungen bei den 22.000 Kabinenmitarbeitern während der Krise vermieden werden, erklärte der Konzern.