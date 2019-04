Verkauf als Ganzes oder in Teilen an Investoren aus der Cateringbranche

Lufthansa sucht Käufer für Catering-Sparte

Frankfurt/Main (AFP) - Die Lufthansa sucht nach Käufern für ihre Catering-Sparte LSG. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, beschloss der Vorstand, den "formalisierten Verkaufsprozess" zu starten. Dabei suche die Fluggesellschaft insbesondere "strategische Investoren aus der Cateringbranche." Weiter erklärte der Konzern: "Ob am Ende des Prozesses ein Verkauf der LSG im Ganzen oder in Teilen erfolgt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen."

LSG will bis zu 1000 Jobs streichen

Die LSG beschäftigt insgesamt rund 35.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete vergangenes Jahr einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro. Drei Viertel des Umsatzes macht sie mit externen Kunden. Sie liefert nach eigenen Angaben jährlich rund 700 Millionen Mahlzeiten an mehr als 300 Airlines und Zugbetreiber. Ihre Profitabilität liegt allerdings deutlich niedriger als die des Gesamtkonzerns.