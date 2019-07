Lufthansa streicht nur Verbindungen am Samstag - British Airways für eine Woche

Lufthansa und British Airways setzen Flüge nach Kairo aus

Berlin (AFP) - Die Fluggesellschaften British Airways und Lufthansa haben mehrere Flüge nach Kairo gestrichen. British Airways (BA) setzte am Samstag aus Sicherheitsgründen sämtliche Flüge nach Kairo für eine Woche aus. "Wir überprüfen ständig unsere Sicherheitsmaßnahmen an allen unseren Flughäfen weltweit und haben die Flüge nach Kairo als Vorsichtsmaßnahme für sieben Tage ausgesetzt, um weitere Bewertungen vorzunehmen", erklärte die Airline am Samstag. Die Sicherheit der Kunden und Besatzungen genieße stets höchst Priorität.

Lufthansa und British Airways streichen Flüge nach Kairo © AFP

Eine BA-Sprecherin machte keine weiteren Angaben zu den Gründen. Das ägyptische Luftverkehrsministerium teilte mit, es stimme sich mit der britischen Botschaft und dem Vertreter von British Airways in Kairo ab. Zugleich seien die Kapazitäten für Flüge der eigenen Airline EgyptAir Richtung London erhöht worden. Für Sonntag sei ein zusätzlicher Flug nach London-Heathrow geplant.

Die Lufthansa strich nach Angaben eines Unternehmenssprechers zunächst nur ihre Verbindungen am Samstag von München und Frankfurt am Main in die ägyptische Hauptstadt. "Morgen geht es normal wieder weiter", sagte der Sprecher der AFP. Gründe für die Flugabsagen nannte er nicht,

Im Internet kursierten Fotos von betroffenen BA-Fluggästen, auf denen zu sehen war, wie Mitarbeiter der Fluggesellschaft offenbar Handzettel mit einer ähnlichen Erklärung wie der offiziellen Mitteilung an Kunden ausgaben. In der Reisehinweisen des britischen Außenministeriums wird bei Ägypten-Reisen vor einem erhöhten "Terrorismus-Risiko" auch im Luftverkehr gewarnt. Im vergangenen Jahr besuchten schätzungsweise 415.000 Briten Ägypten.