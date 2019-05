Kranich-Linie gibt nicht bindendes Angebot für Condor ab

Lufthansa will Condor übernehmen

Bonn (AFP) - Europas größte Fluggesellschaft Lufthansa will den Konkurrenten Condor übernehmen. Sein Unternehmen habe ein nicht bindendes Angebot für Condor abgegeben - mit der Möglichkeit, es auf alle anderen Airlines der Condor-Mutter Thomas Cook zu erweitern, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag laut einem Sprecher auf der Hauptversammlung in Bonn.

Condor-Flugzeug im Landeanflug © AFP

Wie Spohr weiter ausführte, gilt das Angebot sowohl für die Lang- als auch die Kurzstrecken von Condor. Er sagte demnach, die Lufthansa seien die einzigen, die die Einheit von Condor gewährleisten könnten.

Anfang Februar hatte der finanziell angeschlagene britische Reisekonzern Thomas Cook angekündigt, seine Flugsparte komplett oder in Teilen verkaufen zu wollen. Mit dem Geld will die Firma ihr Hotelgeschäft ausbauen. Insgesamt transportierte der Konzern mit seiner Flotte von 103 Maschinen im vergangenen Jahr rund 20 Millionen Passagiere.