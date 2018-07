Neuer Passagierrekord: 67 Millionen Fluggäste im ersten Halbjahr

Lufthansas Quartalszahlen trotz Air-Berlin-Übernahme stabil

Frankfurt/Main (AFP) - Die Übernahme von Maschinen der insolventen Air Berlin hat das Quartalsergebnis von Lufthansa gedrückt. Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, lag der Gewinn dennoch mit 734 Millionen Euro nur 0,8 Prozent unter dem Vorjahresquartal. Das lag an der gestiegenen Zahl der Passagiere. Demnach beförderte Lufthansa im ersten Halbjahr 67 Millionen Fluggäste - "so viele wie nie zuvor".

Höhere Treibstoffkosten sowie Verspätungen und Flugausfälle kosteten den Konzern ebenfalls viel Geld, wie Lufthansa weiter mitteilte. Dennoch konnte das Unternehmen mit Fluglinien wie Swiss, Austrian Airlines und der Billigtochter Eurowings sein Konzernergebnis stabil halten. Das überraschte die Anleger, die Lufthansa-Aktie stieg am Morgen um gut fünf Prozent.