Sportautos durch James-Bond-Filme berühmt

Luxuswagenhersteller Aston Martin geht an die Börse

London (AFP) - James Bond will an die Börse: Der britische Luxuswagenhersteller Aston Martin verkündete am Mittwoch Pläne einer Börsennotierung in London. Details würden am 20. September bekannt gegeben, teilte der Autobauer mit. Das Unternehmen könnte Berichten zufolge mit bis zu fünf Milliarden Pfund (etwa 5,5 Milliarden Euro) bewertet werden.

Aston Martin will an die Börse © AFP

Der im zentralenglischen Gaydon angesiedelte Autobauer wird von dem italienischen Investmentfonds Investindustrial und kuwaitischen Investoren kontrolliert. Der mit 4,9 Prozent an Aston Martin beteiligte Daimler-Konzern werde Aktionär bleiben, teilte der britische Sportwagenbauer mit.

Aston Martin wurde 1913 in London gegründet. Die Sportwagen des Herstellers wurden später vor allem durch die James-Bond-Filme berühmt. Die Wagen des britischen Geheimagenten werden auch immer wieder für hohe Summen versteigert.