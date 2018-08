Sportautos durch James-Bond-Filme berühmt

Luxuswagenhersteller Aston Martin will an die Börse

London (AFP) - Der durch die James-Bond-Filme berühmt gewordene britische Luxuswagenhersteller Aston Martin will an die Börse. Das Unternehmen verkündete am Mittwoch Pläne, ein Viertel seiner Anteile an den Londoner Finanzplatz zu bringen, Details sollen am 20. September bekannt gegeben werden. Das Unternehmen könnte Berichten zufolge mit bis zu fünf Milliarden Pfund (etwa 5,5 Milliarden Euro) bewertet werden. Firmenchef Andy Palmer sprach von einem "Meilenstein" in der Unternehmensgeschichte.

Der im zentralenglischen Gaydon angesiedelte Autobauer wird von dem italienischen Investmentfonds Investindustrial und kuwaitischen Investoren kontrolliert. Der mit 4,9 Prozent an Aston Martin beteiligte Daimler-Konzern werde Aktionär bleiben, teilte der britische Sportwagenbauer mit. Ein Börsengang von Aston Martin wäre die bedeutendste Notierung im Automobilsektor seit Ferrari im Januar 2016 - und in Großbritannien zudem ein Zeichen gegen die mit dem Brexit verbundenen Befürchtungen vieler Unternehmen.

Nach dem im kommenden Jahr anstehenden EU-Austritt Großbritanniens befragt sagte Palmer der BBC, der Vorteil eines Luxusautobauers sei es, "relativ wasserdicht" gegenüber derlei Entwicklungen zu sein. Die Branche sorgt sich unter anderem um Zollgebühren an den Grenzen zwischen Großbritannien und der EU auf Autos oder Autoteile.

Aston Martin wurde 1913 in London gegründet. Die Sportwagen des Herstellers wurden später vor allem durch die James-Bond-Filme berühmt - so fuhren unter anderem Sean Connery und Daniel Craig in den Autos herum. Die Wagen des Geheimagenten werden auch immer wieder für hohe Summen versteigert.

Seit 2014 wird der Autobauer Aston Martin von Palmer geleitet, der unter anderem künftig den Fokus auf Hybrid- und Elektrotechnologien legen will. Im vergangenen Jahr verbuchte Aston Martin erstmals seit 2010 wieder einen Jahresgewinn und verkaufte mehr als 5000 Wagen.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres stieg der Umsatz um acht Prozent auf 445 Millionen Pfund, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ein Wagen kostete in der Zeit im Schnitt 167.000 Pfund. In diesem Jahr rechnet das Unternehmen mit der Produktion von bis zu 6500 Autos, bis zum Jahr 2020 sollen es bereits 10.000 sein.