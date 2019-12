Börsenwert des Sportartikelkonzerns um 73 Prozent gestiegen

"Manager Magazin" kürt Adidas-Chef Rorsted zum Manager des Jahres

Hamburg (AFP) - Das "Manager Magazin" hat den Chef des Sportartikelkonzerns Adidas zum Manager des Jahres 2019 gekürt. Seit Kasper Rorsted vor drei Jahren den Vorstandsvorsitz bei Adidas übernommen habe, sei der Börsenwert des Sportartikelkonzerns um 24 Milliarden Euro gestiegen - ein Plus von 73 Prozent, erklärte das Magazin am Donnerstag die Wahl einer Jury. Denn das sei "auch in guten Börsenzeiten außergewöhnlich".

Adidas-Chef Kasper Rorsted © AFP

Rorsted sagte dem Magazin: "Das Wichtigste an einer Strategie ist, dass sie auch umgesetzt wird." Seiner Ansicht nach stecke in einem Unternehmen immer Verbesserungspotenzial, das sich durch mehr Tempo, bessere Abläufe, bessere Organisation und striktere Kostendisziplin heben lasse. Für dieses Ziel führe er mit strikten Ergebnisvorgaben. Erfüllten Führungskräfte seine Erwartungen nicht, tausche er sie schnell wieder aus.

Der 57-jährige Rorsted ist gebürtiger Däne. Er kam vom Konsumgüterhersteller Henkel zu Adidas.