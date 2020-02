VDMA vermeldet deutliche Rückgänge in den Auftragsbüchern

Maschinenbauer blicken auf enttäuschendes Jahr zurück

Frankfurt/Main (AFP) - Handelskonflikte, Brexit und der Umbruch bei den Autobauern haben den deutschen Maschinenbauern im vergangenen Jahr erheblich zugesetzt. Insgesamt verbuchten sie 2019 ein Minus von jeweils neun Prozent sowohl bei inländischen als auch den ausländischen Bestellungen, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau (VDMA) am Donnerstag mitteilte.

2019 sei ein "konjunkturell trübes Jahr" für den Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland gewesen, kommentierte VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann die Entwicklung. "Insbesondere internationale Handelsstreitigkeiten, zunehmender Protektionismus und das Brexit-Abenteuer sowie der tiefgreifende Strukturwandel in der Automobilindustrie haben zu Unsicherheiten und Investitionszurückhaltung geführt", erklärte er. "Das hat in den Orderbüchern deutliche Spuren hinterlassen."