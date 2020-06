N-tv: Fanderl soll Millionenabfindung bekommen

Medien: Galeria-Chef Fanderl steht vor Abberufung

Köln (AFP) - Der Chef des schwer angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof, Stephan Fanderl, steht einem Medienbericht zufolge vor dem Aus. Fanderl stehe vor der Abberufung, berichtete der Sender n-tv am Montag unter Berufung auf das Unternehmensumfeld. Die Personalie soll demnach in den kommenden Tagen bekannt werden. Fanderl, dem Missmanagement bei der Ausrichtung des Unternehmens vorgeworfen werde, solle eine Abfindung in Millionenhöhe erhalten.

Geschlossenes Kaufhaus in Berlin © AFP

Das Unternehmen wollte dies auf Anfrage von n-tv nicht kommentieren. "Herr Fanderl befindet sich in einer lange aufgeschobenen Reha-Maßnahme. Darüber hinaus äußern wir uns nicht", sagte ein Sprecher gegenüber n-tv.

Der Warenhauskonzern bereitet gerade seine Sanierung in einem sogenannten Schutzschirmverfahren vor, das er Anfang April beim zuständigen Amtsgericht in Essen beantragt hatte. In der Corona-Krise hat sich das Unternehmen auch bereits um Staatshilfen bemüht und Kurzarbeit eingeführt. Medienberichten zufolge ist die Schließung von bis zu 80 der insgesamt 175 Filialen in Deutschland geplant; tausende Stellen sollen demnach gestrichen werden.