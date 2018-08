Bundessozialgericht erleichtert Aufhebungsverträge

Mehr Arbeitslosengeld nach bezahlter Freistellung

Kassel (AFP) - Das Bundessozialgericht (BSG) hat Arbeitgebern und Arbeitnehmern Aufhebungsverträge mit einer Freistellung erleichtert. Zahlt der Arbeitgeber Lohn oder Gehalt weiter und führt Sozialbeiträge ab, dann zählt das gezahlte Entgelt bei der Berechnung eines späteren Arbeitslosengeldes mit, urteilte das BSG am Donnerstag in Kassel. Damit kippte das BSG die bislang gegenteilige Praxis der Bundesagentur für Arbeit, Betroffene erhalten in der Regel mehr Geld. (Az: B 11 AL 15/17 R)

Justitia © AFP

Es gab damit einer Pharmareferentin aus dem Ruhrgebiet recht, die seit 1996 bei Unternehmen aus der Branche beschäftigt war. In einem Aufhebungsvertrag vereinbarte sie mit ihrem Arbeitgeber eine Freistellung ab Mai 2011. Ein Jahr später, Ende April 2012, endete das Arbeitsverhältnis dann einvernehmlich.

Nach einem längeren Bezug von Krankentagegeld erhielt die ehemalige Referentin Arbeitslosengeld. Bei der Berechnung ließ die Arbeitsagentur das während der Freistellung gezahlte Gehalt unberücksichtigt und bewilligte 28,72 Euro je Kalendertag. Denn die Pharmareferentin habe zuletzt ja nicht mehr gearbeitet.

Wie schon das Landessozialgericht Essen sprach ihr nun auch das BSG kalendertäglich 58,41 Euro zu. Zwar habe der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung mit dem tatsächlichen Beschäftigungsende geendet. Beim Arbeitslosengeld gelte aber das Ende des Arbeitsverhältnisses, einschließlich der Freistellungsphase.