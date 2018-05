Greenpeace: Aber gut ausgebaute Radwege nötig

Mehr Fahrradverkehr kann Straßen in Großstädten laut Studie sicherer machen

Berlin (AFP) - Ein höherer Anteil an Fahrradfahrern kann den Straßenverkehr in Großstädten einer Studie zufolge sicherer machen - vorausgesetzt, es gibt gut ausgebaute Radwege. In Amsterdam und Kopenhagen, wo die Bewohner rund ein Drittel ihrer Wege mit dem Rad zurücklegen, gibt es im Vergleich mit anderen europäischen Metropolen weniger Unfälle mit Fahrradfahrern, wie aus einer Rangliste des Wuppertal Instituts für die Umweltschutzorganisation Greenpeace hervorgeht, die AFP am Dienstag vorlag.

Fahrradweg in Berlin © AFP

Demnach gibt es im dänischen Kopenhagen und im niederländischen Amsterdam im Schnitt auf 10.000 mit dem Rad zurückgelegten Wegen nur sieben beziehungsweise zwölf Unfälle. In Berlin mit einem Radanteil von lediglich 13 Prozent sind es mit 163 Unfällen je 10.000 Wegen hingegen deutlich mehr - noch schlechter schneiden unter den untersuchten Städten nur Brüssel mit 211 Unfällen und London mit 251 ab.

Das Wuppertal Institut für Umwelt, Klima, Energie verglich für das Ranking im Auftrag von Greenpeace auf der Grundlage offizieller Daten die einwohnerstärksten Städte in 13 Ländern mit Blick auf die Luftqualität, die Verkehrssicherheit, das ÖPNV-Angebot, das Mobilitätsmanagement durch die Politik sowie den Anteil von Radfahrern und Fußgängern. Zwischen dreckiger Luft und vergleichsweise schlecht ausgebauten Nahverkehrs- und Radwegenetzen besteht demnach ein enger Zusammenhang.

Angeführt wird das Gesamtranking von Kopenhagen, Amsterdam und Oslo. Dahinter folgen Zürich, das im Bereich ÖPNV auf dem Spitzenplatz liegt, Wien und Madrid. Im hinteren Mittelfeld liegen Paris, Brüssel, Budapest und Berlin auf Platz zehn. Die Schlussgruppe bilden London, Moskau und Rom.

Berlin schneidet in dem Ranking schlecht beim ÖPNV-Angebot ab und landet dort nur auf dem zwölften Platz. Beim Anteil von Radfahrern und Fußgängern kommt die deutsche Hauptstadt hingegen auf Rang drei.

Es sei "gut, dass Berlin bei der Radinfrastruktur aufholen wolle, erklärte Greenpeace-Verkehrsexpertin Marion Tiemann. "Gut ausgebaute Radwege machen den Straßenverkehr sicherer." In einer wachsenden Stadt könne dies aber nur gelingen, "wenn Straßen gerechter aufgeteilt werden". Greenpeace zufolge besetzen in Berlin fahrende und stehende Autos etwa 60 Prozent des Straßenraums, während Radfahrer sich mit drei Prozent begnügen müssen.