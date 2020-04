Allein in Indien acht Millionen Neukunden seit vergangener Woche

Mehr als 50 Millionen Abonnenten bei Streamingdienst Disney+

San Francisco (AFP) - Der neue Online-Streamingdienst des Unterhaltungsriesen Disney hat die Schwelle von weltweit 50 Millionen Abonnenten überschritten. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch rund fünf Monate nach dem Start von Disney+ in den USA, Kanada und den Niederlanden mit. Anfang Februar hatte die Zahl der Abonnenten noch bei mehr als 28 Millionen gelegen. Seitdem hat Disney sein Angebot in weiteren Staaten freigeschaltet, darunter in Deutschland.

Logo von Disney+ © AFP

Allein in Indien gewann der Streamingdienst nach eigenen Angaben seit vergangener Woche acht Millionen Kunden. Kevin Mayer, Kundenbeauftragter von Disney+, sieht darin ein gutes Vorzeichen für die geplante Expansion nach Westeuropa, Japan und Lateinamerika. Dort soll der Streamingdienst laut Mayer im weiteren Verlauf des Jahres verfügbar sein.

Insgesamt bietet der neue Streamingdienst mehr als 500 Filme und hunderte Serien. Der weltweit größte Streamingdienst bleibt indessen Netflix mit 167 Millionen Abonnenten Anfang Januar.