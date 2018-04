33 Prozent finden ihren Job sogar sehr erfüllend

Mehrheit der Deutschen mit ihrer Arbeit zufrieden

Wiesbaden (AFP) - Die große Mehrheit der Deutschen ist mit ihrer Arbeit zufrieden. Insgesamt 89 Prozent geben an, einen erfüllten Job zu haben - ein Drittel (33 Prozent) ist sogar sehr zufrieden mit der ausgeübten Tätigkeit, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag zum Tag der Arbeit am 1. Mai mitteilte.

Die meisten Deutschen sind mit ihrer Arbeit zufrieden © AFP

Selbständige sind zu 90 Prozent zufrieden mit ihrer Arbeit und unterscheiden sich damit kaum von Arbeitnehmern. Auch beim Vergleich von Männern und Frauen oder über die Altersgruppen hinweg waren die Anteile ähnlich hoch.

Größere Unterschiede gibt es allerdings innerhalb einzelner Berufsgruppen. So geben 91 Prozent der Akademiker und 90 Prozent der Führungskräfte an, zufrieden beziehungsweise sehr zufrieden mit ihrer Arbeit zu sein. Bei den Hilfsarbeitskräften ist der Anteil mit 83 Prozent hingegen niedriger, aber immer noch recht hoch.

Die Arbeitszufriedenheit bei Dienstleistungsberufen sowie Verkäufern liegt mit 88,2 Prozent ebenfalls recht hoch, aber noch unter dem Anteil bei Fachkräften in Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei (89,5 Prozent), in Handwerksberufen (89,4 Prozent) oder Büroberufen (89,3 Prozent).

Die Auswertung basiert auf vorläufigen Ergebnissen einer Zusatzbefragung der Arbeitskräfteerhebung 2017. Einbezogen wurden Erwerbstätige im Alter von 15 bis 74 Jahren.