Menschen unter 30 mit deutlich mehr Optimismus als Generation 50Plus

Mehrheit der Deutschen rechnet mit Verbesserung der eigenen Finanzen

Nürnberg (AFP) - Die Mehrheit der Deutschen rechnet mittelfristig damit, dass ihre finanzielle Situation sich verbessert. Unter den 18- bis 29-Jährigen sind es gar 86 Prozent, wie eine Dienstag veröffentlichte Umfrage der TeamBank ergab. Die Ergebnisse lagen der Nachrichtenagentur AFP vorab vor. Von den über 50-Jährigen glauben aber nur 35 Prozent, dass sich ihre finanzielle Situation in den nächsten drei bis fünf Jahren verbessert.

Ältere Frau zählt Geld © AFP

27 Prozent dieser Altersgruppe rechnen mit einer Verschlechterung ihres Kontostands. 79 Prozent der Generation 50Plus bezeichnen ihre finanzielle Situation aber mit gut. Vergangenes Jahr waren es noch zwei Prozentpunkte mehr. "In dieser Generation steht der Wechsel vom Arbeitsleben in die Rente an oder wurde bereits vollzogen", erklärte TeamBank-Chef Alexander Boldyreff. "Das macht viele unsicher, ob sie ihren Lebensstil trotzdem halten können."

In der Gesamtbevölkerung lag der Wert der finanziell Zufriedenen bei 83 Prozent. Bei einem Viertel der Unter-30-Jährigen hat sich die finanzielle Situation im Vergleich zum Vorjahr stark verbessert. "Viele Deutsche zeigen sich daher optimistisch und wollen in diesem Jahr noch beispielsweise in Reisen investieren", erklärte Boldyreff.

Für die Untersuchung befragte das Institut Forsa 1000 Menschen im Alter von 18 bis 79 Jahren per Telefon. Wie die zu den Volks- und Raiffeisenbanken gehörende TeamBank mitteilte, waren seit Beginn der Umfragen 2013 noch nie so viele Menschen mit ihren Finanzen zufrieden.